Reactie economieminister Mexico op tarieven VS: we zullen winnen

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - De Mexicaanse minister van Economie Marcelo Ebrard heeft gezegd dat zijn land "zal winnen", nadat hij zaterdag werd gevraagd om een reactie op de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde importheffingen op producten uit Mexico.

Het Witte Huis liet zaterdag weten dat er vanaf dinsdag 4 februari een heffing van 25 procent komt op producten uit zowel Canada als Mexico. De verwachting is dat beide landen met vergeldingsmaatregelen komen.

Een van de meest vooraanstaande leden van het Mexicaanse parlement, Ricardo Monreal, stelt op X dat "Mexico nog nooit met zo veel pesterijen en agressie te maken heeft gehad als nu van president Trump". Hij schrijft dat Mexicanen zich daarom moeten verenigen, ongeacht de verschillen tussen de politieke partijen in het land. "We moeten onze president Claudia Sheinbaum zonder aarzeling of twijfel steunen."