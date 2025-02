Trudeau: we hadden dit niet gewild, maar Canada is voorbereid

OTTAWA (ANP) - "We hadden dit niet gewild, maar Canada is voorbereid." Dat is de eerste reactie van de Canadese premier Justin Trudeau op de door de Verenigde Staten aangekondigde importheffingen voor producten uit zijn land. Hij gaf daarbij aan later de Canadese bevolking te zullen toespreken.

"De Verenigde Staten hebben bevestigd dat ze van plan zijn om vanaf 4 februari een tarief van 25 procent te heffen op de meeste Canadese goederen, met een tarief van 10 procent op energie", verklaarde Trudeau op socialemediaplatform X.

"Ik heb vandaag overleg gehad met de provinciale premiers en ons kabinet, en ik zal binnenkort spreken met president Sheinbaum van Mexico", voegde hij daaraan toe.

De Verenigde Staten komen ook met stevige heffingen voor producten uit Mexico. Van zowel Canada als Mexico wordt verwacht dat ze met vergeldingsmaatregelen komen.