Rechter blokkeert oliewinning in grootste olieveld van Duitsland

door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 19:27
KIEL (ANP/DPA) - Een Duitse rechtbank heeft de oliewinning uit het grootste olieveld van Duitsland geblokkeerd. Decennialang pompte het Mittelplate-platform olie op in het oostelijke deel van de Waddenzee. Een rechter oordeelde dat dit tot nader order moet stoppen, omdat een verplichte analyse van de impact op de natuur ontbreekt. De Duitse milieubeweging spreekt van een historische uitspraak.
Met het Mittelplate-platform wordt al sinds 1987 olie gewonnen in het Waddengebied, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat om zijn natuurwaarde. Om dat te mogen doen, moet energiebedrijf Wintershall Dea iedere twee jaar een inventarisatie uitvoeren. Maar bij die controle is volgens de bestuursrechtbank van Sleeswijk-Holstein niet gekeken of de oliewinning schade aan planten, dieren of ecosystemen kan veroorzaken, terwijl dat verplicht is.
De productiestop gaat per direct in en wordt niet opgeschort als Wintershall Dea, het bedrijf achter de oliewinning, in beroep gaat.
