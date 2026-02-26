Afghanistan claimt vergeldingsaanvallen op Pakistan

KABUL (ANP/AFP/RTR) - Afghanistan zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd tegen Pakistan. Daarbij zouden meerdere uitvalsbases in het grensgebied in dat land zijn ingenomen, aldus Afghaanse overheidsfunctionarissen. Pakistan zegt op zijn beurt "zonder aanleiding" te zijn aangevallen en stelt dat zijn leger "onmiddellijk" heeft teruggeslagen.

Afghanistan meldde eerder deze week al "gepast" te zullen reageren op Pakistaanse luchtaanvallen afgelopen weekend. Daarbij zouden zeker dertien burgers zijn omgekomen. De luchtaanvallen waren volgens Islamabad gericht tegen de Pakistaanse Taliban (TTP), die vanuit Afghanistan zouden opereren en daar aanslagen zouden voorbereiden tegen doelen in Pakistan.

Ondanks een staakt-het-vuren uit oktober zijn er herhaaldelijk beschietingen geweest in het Pakistaans-Afghaanse grensgebied. Sindsdien zouden daar aan beide zijden zeker zeventig doden zijn gevallen. De Verenigde Naties beschouwen het door Kaboel gesteunde TTP als terroristische beweging.