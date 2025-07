PUY DE SANCY (ANP) - Wielrenner Simon Yates heeft de tiende etappe van de Tour de France gewonnen. De 32-jarige Brit van Visma - Lease a Bike hield na de eerste echte bergrit over ruim 165 kilometer net de Nederlander Thymen Arensman achter zich op Puy de Sancy. De Ier Ben Healy nam de gele leiderstrui over van Tadej Pogacar.

Healy, eerder ritwinnaar in de zesde etappe, eindigde op de derde plaats op 31 seconden. Pogacar kwam op 4.54 over de streep, in gezelschap van Jonas Vingegaard.