Rechter: huurders moeten meewerken aan aansluiting op warmtenet

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 16:27
anp100426146 1
ALKMAAR (ANP) - Huurders in een wooncomplex in Alkmaar moeten meewerken aan het aansluiten van hun woningen op het warmtenet. Dat heeft een rechter in Noord-Holland bepaald. Als ze niet meewerken, wordt een dwangsom van 500 euro per dag opgelegd.
Verhuurder Woonwaard wil verduurzamen en de woningen aansluiten op het warmtenet. De verhuurder krijgt subsidie als die werkzaamheden voor 1 mei 2026 zijn uitgevoerd. Sommige bewoners wilden niet meewerken, omdat de renovatiewerkzaamheden volgens hen niet zo dringend zijn en ze vrezen voor de financiële gevolgen van de aansluiting op het warmtenet.
De kantonrechter vindt dat Woonwaard de noodzaak van de werkzaamheden goed heeft uitgelegd en aannemelijk heeft gemaakt wat de nadelen zijn als deze worden uitgesteld. Dan loopt de verhuurder subsidie mis en dit leidt tot extra kosten die in totaal neerkomen op 5700 euro per woning. "Daarom gaat het om dringende werkzaamheden", redeneert de rechtbank. De bewoners moeten meewerken en toegang verlenen tot hun huis.
4e7658f7d85d57c1c1ed82b3a40d3b56,8ceaa03a

Zo wordt de Europese zomer volgens computermodellen

170400710_m

Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

570b398152edb046c9ce5893546eaded

Trump dreigt de paus

alles-over-zilvervis

De zilvervisjes zijn terug – dit kun je eraan doen

141007861_m

Is met je benen over elkaar zitten echt slecht voor je?

138360854_m

Doorbraak in hersenonderzoek: hoe blijft een superager scherp tot z'n laatste dag?

