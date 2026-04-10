Rechter: huurders moeten meewerken aan aansluiting op warmtenet

ALKMAAR (ANP) - Huurders in een wooncomplex in Alkmaar moeten meewerken aan het aansluiten van hun woningen op het warmtenet. Dat heeft een rechter in Noord-Holland bepaald. Als ze niet meewerken, wordt een dwangsom van 500 euro per dag opgelegd.

Verhuurder Woonwaard wil verduurzamen en de woningen aansluiten op het warmtenet. De verhuurder krijgt subsidie als die werkzaamheden voor 1 mei 2026 zijn uitgevoerd. Sommige bewoners wilden niet meewerken, omdat de renovatiewerkzaamheden volgens hen niet zo dringend zijn en ze vrezen voor de financiële gevolgen van de aansluiting op het warmtenet.

De kantonrechter vindt dat Woonwaard de noodzaak van de werkzaamheden goed heeft uitgelegd en aannemelijk heeft gemaakt wat de nadelen zijn als deze worden uitgesteld. Dan loopt de verhuurder subsidie mis en dit leidt tot extra kosten die in totaal neerkomen op 5700 euro per woning. "Daarom gaat het om dringende werkzaamheden", redeneert de rechtbank. De bewoners moeten meewerken en toegang verlenen tot hun huis.