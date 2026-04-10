Vance onderweg naar Pakistan voor onderhandelingen met Iran

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 16:32
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance is onderweg naar Pakistan voor onderhandelingen met Iran. Voordat hij in Washington op het vliegtuig stapte, zei hij tegen journalisten dat hij hoopt op een positieve uitkomst. Vanaf zaterdag gaan de VS en Iran praten over een definitief einde aan de oorlog.
Vance kwam ook met een waarschuwing voor Iran. "Als ze ons proberen te bespelen, zullen ze merken dat het onderhandelingsteam daar niet zo ontvankelijk voor is." In het geval dat Iran bereid is te goeder trouw te onderhandelen, zijn de VS volgens hem "zeker bereid de hand uit te steken".
In de nacht van dinsdag op woensdag kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan de aanvallen op Iran twee weken te staken, in ruil voor het heropenen van de Straat van Hormuz. Dat lijkt nog niet te zijn gebeurd.
