Rechter: Nederland mag toeslag op pakjes van buiten EU invoeren

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse overheid mag een afhandelingstoeslag invoeren op pakketjes van buiten de EU, oordeelt de kortgedingrechter in Den Haag. Logistiek dienstverlener ViaEurope, dat de inklaring bij de douane doet voor onder andere webwinkels Temu en Shein, was naar de rechter gestapt. Die ziet echter geen reden om in te grijpen en heeft de vorderingen over de zogenoemde handling fee afgewezen.

Het wordt in de loop van volgend jaar sowieso duurder om pakketjes van buiten de EU te kopen, is onlangs in Brussel besloten. Op elk pakketje dat bij onder meer Chinese webshops wordt gekocht, moeten consumenten vanaf juli 3 euro aan invoertarief betalen. Nederland wil naast deze invoerheffing echter eerder al een extra toeslag van 2 euro per besteld product invoeren.

Met het kort geding probeerde ViaEurope dit laatste te voorkomen of de invoering ervan uit te stellen. Volgens de rechter is het echter aan de regering om vast te stellen in welke gevallen kosten verschuldigd zijn voor douanewerkzaamheden.