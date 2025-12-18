VS, Egypte, Turkije en Qatar praten vrijdag over vrede in Gaza

MIAMI (ANP/RTR) - De Amerikaanse speciaal gezant Steve Witkoff praat vrijdag verder over het vredesplan voor Gaza met vertegenwoordigers van Egypte, Turkije en Qatar, meldt het Witte Huis. Volgens nieuwssite Axios zijn de landen ontevreden over de manier waarop zowel Israël als Hamas zich aan het bestaande akkoord houdt.

De Qatarese premier Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan en de Egyptische buitenlandminister Badr Abdelatty zijn bij de ontmoeting in Miami aanwezig.

In de eerste fase van het vredesplan moesten alle Israëlische gijzelaars worden overgedragen door Hamas, maar een lichaam ontbreekt nog. Daarnaast moet er een internationale vredesmacht worden opgezet voor het bestuur van de Gazastrook. Over wie daarbij betrokken wordt, is nog veel onduidelijk. Mogelijk praten de vertegenwoordigers daarover verder.

Sinds het ingaan van het staakt-het-vuren heeft Israël 395 Palestijnen gedood, aldus het Palestijnse persbureau Wafa.