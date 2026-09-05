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Rechter VS handhaaft verbod AI-naaktbeelden ondanks verzet Musk

Economie
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 9:32
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Elon Musks xAI is er niet in geslaagd een verbod op door kunstmatige intelligentie gegenereerde neppe naaktbeelden te laten schrappen. Een verbod hierop in de staat Minnesota, het eerste in zijn soort in de Verenigde Staten, blijft van kracht terwijl een grondwettelijke zaak van het AI-bedrijf van 's werelds rijkste zakenman doorloopt.
De rechtszaak bevindt zich nog in een vroeg stadium. Een federale rechter weigerde vrijdag om de wet op voorhand al te blokkeren. In zijn vonnis schreef de rechter dat xAI er niet in is geslaagd aan te tonen dat het bedrijf schade zal lijden tijdens de verdere behandeling van de rechtszaak.
Musks AI-bedrijf xAI voert aan dat de maatregel de vrijheid van meningsuiting beperkt, die door de Amerikaanse grondwet wordt beschermd. Minnesota stelt daarentegen dat de wet, die op 1 augustus van kracht werd, specifiek is opgesteld om de verspreiding van ongevraagde seksuele beelden, gemaakt met kunstmatige intelligentie, aan banden te leggen.
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