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Politie zoekt zaterdag verder in Overasselt en omgeving

Samenleving
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 9:30
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OVERASSELT (ANP) - Ook zaterdag vinden in en nabij Overasselt door de politie zoekacties plaats. Waar precies naar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. De politie laat weten dat ze zichtbaar in de buurt aanwezig is.
De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Zo werd er een tas in Wijchen gevonden waarin wapens zaten. Het is niet duidelijk of die gebruikt zijn bij het grove geweld eerder deze week.
In de nacht van maandag op dinsdag dook een grote groep gewapende mannen op bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. (28). Een 51-jarige beveiliger uit Wijchen werd doodgeschoten; twee agenten raakten gewond.
34 mensen zijn na afloop aangehouden. 32 van hen zijn vrijdag voorgeleid en zitten voorlopig vast in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen in contact staan met hun advocaat.
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