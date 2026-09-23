Rechter wijst verzet afhandelaren tegen aanbesteding Schiphol af

DEN HAAG (ANP) - De aanbesteding waarbij drie in plaats van zes afhandelaren actief zijn op Schiphol mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald, nadat drie verliezende partijen een kort geding hadden aangespannen. Swissport, Aviapartner en Menzies voerden bezwaren aan waarom hun concurrenten de opdracht niet zouden moeten krijgen, maar de rechter wees die af.

Vanaf eind maart blijven alleen de afhandelingsdivisie van KLM, Viggo en Dnata over voor bijvoorbeeld het laden en lossen van bagage voor andere maatschappijen. De verliezers eisten dat die beslissing ongedaan wordt gemaakt. Ze voerden onder andere aan dat Schiphol al vooraf een duidelijke voorkeur had, maar volgens het vonnis is daar geen bewijs voor.

Schiphol gaat over van zes naar drie partijen omdat op de luchthaven relatief veel grondafhandelaren actief zijn. De concurrentie tussen die bedrijven leidde volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot een hoge werkdruk voor het personeel en minder aandacht voor kwaliteit. Daarom moest het aantal dienstverleners omlaag.

Niet probleemloos

Schiphol zegt de beslissing om de voorlopige gunning door de rechter te laten toetsen te respecteren. Het oordeel bewijst volgens de luchthaven dat de procedure zorgvuldig is doorlopen. De planning voor de overstap naar minder afhandelaren blijft dezelfde, stelt Schiphol.

Aviapartner-directeur in Nederland Erik de Goeij noemt het oordeel van de rechter een tegenvaller, maar zegt dat de aandacht nu uitgaat naar een "ordentelijke transitie". "Wij zijn er voor onze medewerkers en zien erop toe dat de regels omtrent de overgang van personeel volledig worden gerespecteerd", reageert hij. "Wij blijven in goede samenwerking en harmonie met de luchthaven werken, zoals wij dat tot op heden hebben gedaan."

Bij beveiligingsbedrijven heeft Schiphol het aantal al verminderd. Maar de overgang van vijf naar drie aanbieders ging niet probleemloos, getuige de klachten over de werkdruk die vakbonden FNV en CNV verzamelden bij beveiligers. Ze organiseerden eerder dit jaar werkonderbrekingen om hun eisen voor betere pauze- en verlofmogelijkheden kracht bij te zetten.