IKEA opent volgend jaar 'supermarktformaat' winkels in Nederland

HAARLEM (ANP) - IKEA wil volgend jaar een aantal kleinere winkels in Nederland open. Dat bevestigt een woordvoerder van de meubelketen na berichtgeving van het AD. In de nieuwe winkels, met het formaat van een supermarkt, zal onder meer servies en verlichting te koop zijn.

De nieuwe kleinere winkels zullen tussen de 2000 en 2500 vierkante meter worden. Ter vergelijking, de grote IKEA-vestigingen in Nederland zijn tussen de 35.000 en 40.000 vierkante meter groot. Daarom is er in de kleine winkels ook geen plek voor een showroom of een zelfbedieningsmagazijn, legt een woordvoerder uit.

De nieuwe winkels zullen halverwege volgend jaar openen. Een precies aantal kan de woordvoerder niet noemen, maar het gaat om rond de vijf vestigingen.

Waar de nieuwe winkels komen, is ook nog niet duidelijk. IKEA heeft nu dertien grote winkels in Nederland. Wel heeft de woonwinkelketen een paar plekken op het oog. "We hebben nu een goede spreiding, maar er zijn wel plekken waar het langer duurt voor je bij een winkel bent."