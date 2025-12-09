Rechter zet streep door Trumps verbod op windenergieprojecten

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Minder dan een jaar na het verbod van de Amerikaanse president Donald Trump op nieuwe windprojecten in de Verenigde Staten, heeft een federale rechter geoordeeld dat Trumps presidentiële bevel illegaal is. De Amerikaanse districtsrechter Patti Saris omschreef Trumps bevel als "willekeurig, grillig en in strijd met de wet". De rechter steunde daarmee meer dan een dozijn Amerikaanse staten en een milieugroep die het bevel hadden aangevochten.

De richtlijn van Trump werd in januari uitgevaardigd, enkele uren nadat hij was teruggekeerd in het Witte Huis voor zijn tweede termijn. Met het bevel werden de federale goedkeuringen van windparken op land en zee geblokkeerd. Tientallen projecten voor schone energie, waaronder grote projecten voor de Amerikaanse oostkust, werden bevroren ondanks waarschuwingen van projectontwikkelaars voor banenverlies en miljarden dollars aan verloren investeringen.