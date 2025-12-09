ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter zet streep door Trumps verbod op windenergieprojecten

Economie
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 8:01
anp091225056 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Minder dan een jaar na het verbod van de Amerikaanse president Donald Trump op nieuwe windprojecten in de Verenigde Staten, heeft een federale rechter geoordeeld dat Trumps presidentiële bevel illegaal is. De Amerikaanse districtsrechter Patti Saris omschreef Trumps bevel als "willekeurig, grillig en in strijd met de wet". De rechter steunde daarmee meer dan een dozijn Amerikaanse staten en een milieugroep die het bevel hadden aangevochten.
De richtlijn van Trump werd in januari uitgevaardigd, enkele uren nadat hij was teruggekeerd in het Witte Huis voor zijn tweede termijn. Met het bevel werden de federale goedkeuringen van windparken op land en zee geblokkeerd. Tientallen projecten voor schone energie, waaronder grote projecten voor de Amerikaanse oostkust, werden bevroren ondanks waarschuwingen van projectontwikkelaars voor banenverlies en miljarden dollars aan verloren investeringen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

anp 470558113 1

Rekeningrijden staat weer op de agenda: zo willen CDA en D66 van bezit- naar verbruiksbelasting

ANP-494536631

Wat is vulvodynie? "Het duurt lang voor vrouwen het doorhebben"

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

ANP-532166656

5 soorten hobby's die goed zijn voor je zelfdiscipline

ANP-526789623

Vastendieet zorgt voor opmerkelijke veranderingen in je hersenen en darmen

Loading