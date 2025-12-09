ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Litouwen roept opnieuw noodsituatie uit om smokkelballonnen

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 december 2025 om 8:22
anp091225060 1
VILNIUS (ANP/RTR) - Litouwen heeft een nationale noodsituatie uitgeroepen vanwege smokkelballonnen die vanuit Belarus richting het land kwamen. Dat meldt de overheid van dat land.
Litouwen beschuldigt Belarus ervan dat het criminelen er niet van weerhoudt met weerballonnen illegaal sigaretten over de grens te smokkelen. Het opdoemen van de ballonnen heeft al herhaaldelijk geleid tot tijdelijke sluitingen van de luchthaven in Vilnius, die op een kleine 20 kilometer van de grens met Belarus ligt.
Volgens de Litouwse publieke omroep zijn dit jaar al zo'n 600 ballonnen en onbekende drones in het luchtruim gesignaleerd. Bijna 50.000 passagiers raakten daardoor gedupeerd en meer dan 300 vluchten werden vertraagd of gecanceld.
Eerder sloot Litouwen om aanhoudende problemen door de ballonnen de grensovergang met Belarus.
Onduidelijk is voor hoelang de noodsituatie in Litouwen is afgekondigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429004001

Waarom wandelen op dit tempo de beste vetverbrander van allemaal is

anp 470558113 1

Rekeningrijden staat weer op de agenda: zo willen CDA en D66 van bezit- naar verbruiksbelasting

ANP-494536631

Wat is vulvodynie? "Het duurt lang voor vrouwen het doorhebben"

shutterstock_2674189913

The Economist: de beste economie van 2025

ANP-532166656

5 soorten hobby's die goed zijn voor je zelfdiscipline

ANP-526789623

Vastendieet zorgt voor opmerkelijke veranderingen in je hersenen en darmen

Loading