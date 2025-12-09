Litouwen roept opnieuw noodsituatie uit om smokkelballonnen

VILNIUS (ANP/RTR) - Litouwen heeft een nationale noodsituatie uitgeroepen vanwege smokkelballonnen die vanuit Belarus richting het land kwamen. Dat meldt de overheid van dat land.

Litouwen beschuldigt Belarus ervan dat het criminelen er niet van weerhoudt met weerballonnen illegaal sigaretten over de grens te smokkelen. Het opdoemen van de ballonnen heeft al herhaaldelijk geleid tot tijdelijke sluitingen van de luchthaven in Vilnius, die op een kleine 20 kilometer van de grens met Belarus ligt.

Volgens de Litouwse publieke omroep zijn dit jaar al zo'n 600 ballonnen en onbekende drones in het luchtruim gesignaleerd. Bijna 50.000 passagiers raakten daardoor gedupeerd en meer dan 300 vluchten werden vertraagd of gecanceld.

Eerder sloot Litouwen om aanhoudende problemen door de ballonnen de grensovergang met Belarus.

Onduidelijk is voor hoelang de noodsituatie in Litouwen is afgekondigd.