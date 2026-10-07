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Rechters schrappen vonnissen oud-handelaren bank in rente-affaire

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Vijf oud-handelaren van de Britse bank Barclays die waren veroordeeld in een reeks fraudezaken, hebben een overwinning behaald bij het hof van beroep in Londen. Eerder werden ze veroordeeld voor het manipuleren van rentetarieven. Rechters hebben die veroordelingen in hun hoger beroep nu vernietigd.
De zaken gaan over een omvangrijk fraudeschandaal met de rentetarieven Libor en Euribor. Libor staat voor een rentetarief dat banken bij elkaar in rekening brachten als ze elkaar geld uitleenden. Het Euribor-tarief is een tegenhanger daarvan. Oud-handelaren Alex Pabon, Jay Merchant en Jonathan Mathew werden in 2016 veroordeeld voor samenzwering tot fraude en kregen een gevangenisstraf voor hun rol bij het manipuleren van de Libor. Philippe Moryoussef en Colin Bermingham werden in 2018 en 2019 veroordeeld voor het manipuleren van de Euribor.
De geschrapte veroordelingen van het vijftal volgen op het eerder al teruggedraaide vonnis van voormalig handelaar Tom Hayes van de bank UBS.
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