Leden IEA geven beloofde olie sneller vrij

PARIJS (ANP) - Lidstaten van het Internationaal Energieagentschap (IEA) hebben na overleg beloofd om sneller olievoorraden vrij te geven onder afspraken die stammen uit maart. Daarmee hopen ze iets te doen tegen de sterk gestegen dieselprijzen, die onlangs in meerdere landen recordhoogtes bereikten.

Leden van het IEA, waaronder Nederland, spraken in maart na het begin van de oorlog tegen Iran af samen ruim 400 miljoen vaten uit strategische reserves vrij te geven. Volgens de in Parijs gevestigde coördinator voor energiecrises kunnen daar nog ongeveer 100 miljoen vaten van op de markt worden gebracht.

De landen hebben ook afgesproken het vrijgeven van dieselvoorraden prioriteit te geven, gezien de schaarste van die brandstof door de oorlog in het Midden-Oosten en schade aan Russische raffinaderijen na Oekraïense aanvallen. Volgens het IEA hebben landen nog aanzienlijke strategische voorraden olie en brandstoffen. "Het IEA staat klaar om meer van deze voorraden op de markt te brengen als dit nodig is", schrijft het agentschap.