Rechtszaak Mondelēz tegen Aldi in VS over kopieergedrag

CHICAGO (ANP/BELGA) - Het grote Amerikaanse levensmiddelenconcern Mondelēz, bekend van merken als Milka, Toblerone, Oreo, Côte d'Or en Tuc, heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen supermarktketen Aldi. Volgens Mondelēz kopieert Aldi de verpakkingen van zijn producten, waardoor klanten misleid worden en handelsrechten worden geschonden.

Mondelēz wil een schadevergoeding en eist dat Aldi stopt met de verkoop van die producten. Het bedrijf zegt dat er een reeks verpakkingen zijn van Aldi-producten die zeer lijken op zijn verpakkingen van koekjes. Het gaat onder meer om Oreo-koekjes. Daarbij kopieerde Aldi volgens Mondelēz de typische blauwe kleur, terwijl ook de afbeelding sterk lijkt op die van het origineel. Ook bij andere Aldi-producten zijn kopieën gemaakt, aldus de aanklacht.

De rechtszaak werd aangespannen in de staat Illinois, waar het Amerikaanse hoofdkantoor van het Duitse Aldi staat. Aldi telt ongeveer 2500 supermarkten in de VS en heeft ook flinke uitbreidingsplannen.