Gauff voor vijfde keer op rij naar kwartfinales Roland Garros

PARIJS (ANP) - De Amerikaanse tennisster Coco Gauff heeft voor het vijfde opeenvolgende jaar de kwartfinales bereikt op Roland Garros. De nummer 2 van de plaatsingslijst versloeg de als twintigste geplaatste Russische Ekaterina Aleksandrova in twee sets: 6-0 7-5.

De 21-jarige Gauff was vorig jaar halvefinaliste in Parijs. In 2022 bereikte ze de finale waarin ze verloor van de Poolse Iga Swiatek.

Gauff krijgt sowieso een Amerikaanse tegenstandster in de kwartfinales: Australian Open-winnares Madison Keys of de ongeplaatste Hailey Baptiste.