OM: man plaatste bommen ziekenhuis Beverwijk 'puur voor het geld'

ALKMAAR (ANP) - De man die eind november vorig jaar tweemaal een explosief zou hebben laten afgaan bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk heeft dat "puur voor het geld gedaan". Dat stelde de officier van justitie maandag in de rechtbank van Alkmaar tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak.

De 39-jarige Tomasz K. werd eind februari aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twee explosies op 25 en 26 november vorig jaar bij het ziekenhuis. Daar ging begin dit jaar voor de derde maal een explosief af, waarna brand ontstond en drie mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Voor die laatste aanslag werd korte tijd later een andere verdachte opgepakt, een man van 37 jaar. De achtergrond van alle drie de aanslagen is nog altijd onduidelijk

Het Openbaar Ministerie liet maandag weten dat het onderzoek in de zaak van K., die volgens de aanklaagster zijn betrokkenheid heeft toegegeven, naar verwachting eind deze maand is afgerond.