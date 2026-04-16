Reclame cryptopartijen bevat nog te vaak onjuiste info, ziet AFM

AMSTERDAM (ANP) - In reclames van cryptopartijen zit nog altijd te vaak onjuiste, onduidelijke of misleidende informatie. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na nieuw onderzoek. De toezichthouder maakt zich zorgen en vindt dat de sector verantwoordelijkheid moet nemen.

De toezichthouder erkent dat aanbieders van cryptodiensten stappen hebben gezet in het verbeteren van hun reclames en informatie over kosten, maar vindt nog steeds dat het beter moet. "Zo zagen wij nog steeds uitingen waarin werd verwezen naar 'veilig' handelen in crypto, zonder verdere uitleg of duiding van de risico's", legt de AFM uit. Het is volgens de autoriteit juist belangrijk dat die risico's duidelijk worden benoemd, gezien de sterke dalingen en stijgingen in de waarde van digitale munten.

Voor het onderzoek onderzocht de AFM de reclame-uitingen en kosteninformatie van 33 partijen. De Nederlandse partijen waarbij tekortkomingen werden geconstateerd, krijgen binnenkort een brief van de toezichthouder.