Paus hekelt 'tirannen die miljarden aan wapens verspillen'

door anp
donderdag, 16 april 2026 om 14:27
BAMENDA (ANP/RTR) - Paus Leo heeft in een toespraak in het westen van Kameroen gezegd dat "de wereld wordt verwoest door een handvol tirannen" die miljarden aan wapens verspillen. Hij uitte ook kritiek op leiders "die religieuze taal bezigen om oorlogen te rechtvaardigen".
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de paus deze maand herhaaldelijk aangevallen en beledigd in uitspraken en op sociale media. De voorzitter van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, Paul Coakley, was een van de rooms-katholieken die geschokt heeft gereageerd. Hij beklemtoonde dat "de paus geen rivaal van Trump is en ook geen politicus, de paus is plaatsvervanger van Christus die spreekt vanuit het evangelie", aldus Coakley.
Leo is de eerste Amerikaanse leider van de Rooms-Katholieke Kerk.
De paus hield een toespraak in een conflictgebied in de Afrikaanse staat waar de Engelstalige minderheid in onmin leeft met het Franstalige Kameroen. Sinds 2017 vechten separatisten voor 'hun staat' Ambazonia en afscheiding van Kameroen.
