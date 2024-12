Record aan steenkool verstookt door groeiend stroomverbruik

PARIJS (ANP) - Het wereldwijde gebruik van steenkool voor het opwekken van elektriciteit is dit jaar gestegen naar een record van 8,77 miljard ton. Bijna een derde daarvan werd verbrand in Chinese energiecentrales, staat in een rapport van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Volgens de onderzoekers blijft de vraag naar steenkool de komende jaren op het huidige hoge niveau of komt daar zelfs boven. China heeft dit jaar wel meer kerncentrales gebouwd en haalt meer stroom uit windmolens en zonneparken. "Dit zou de toename van het steenkoolverbruik tot 2027 moeten beperken", aldus het rapport.

Aan deze verwachting zijn enkele belangrijke onzekerheden verbonden, aangezien de opwekking van hernieuwbare energie sterk afhangt van de weersomstandigheden. "Hierdoor kan de vraag naar steenkool in China in 2027 140 miljoen ton hoger of lager uitvallen dan voorspeld", merken de onderzoekers van de denktank in Parijs op.

In veel landen groeit het elektriciteitsgebruik snel door de energietransitie. Steeds vaker wordt stroom ingezet voor toepassingen zoals elektrische auto's, het verwarmen van woningen en het laten draaien van stroomintensieve datacenters.