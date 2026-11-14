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Zelensky: VS opperden ruil Donbas voor NAVO-lidmaatschap

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben Oekraïne gevraagd of het bereid is de bezette oostelijke Donbasregio op te geven in ruil voor NAVO-lidmaatschap. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die eraan toevoegt dat het voor het eerst is dat deze weg uit het conflict wordt geopperd. Zelensky herhaalde Kyivs standpunt dat het geen land opgeeft.
Het Kremlin heeft nooit ingeboet op zijn eis dat Oekraïne land afstaat - iets wat, zelfs als Zelensky daarmee zou instemmen, hij grondwettelijk niet kan doen. Daarvoor is op zijn minst een landelijk referendum nodig. Eveneens een rode lijn voor Rusland is Oekraïense toetreding tot de NAVO, een eis die het Kremlin voortdurend heeft gekoppeld aan veiligheidsgaranties.
Volgens Zelensky ligt NAVO-toetreding nu dus echter weer op tafel. Op welke manier het conflict ook wordt beslecht, zegt Zelensky, de veiligheidsgaranties die daarmee gepaard gaan zullen worden voorgelegd aan de Oekraïners.
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