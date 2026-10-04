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Recordaantal bezoekers bij Oktoberfest in München

Economie
door anp
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MÜNCHEN (ANP/DPA) - Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een recordaantal van 7,4 miljoen bezoekers getrokken, heeft de stad zondag bekendgemaakt. Daarmee werd het vorige record van 7,2 miljoen uit 2023 verbroken.
Het tweeweekse bierfeest is ook onder Nederlanders populair. Flixbus en NS International zagen onlangs een toename in het aantal boekingen voor treinen en bussen richting Zuid-Duitsland. Onduidelijk is hoeveel Nederlandse bezoekers bij het Oktoberfest waren.
Er werd in München ook meer bier gedronken dan een jaar eerder. In totaal bedroeg de consumptie 6,7 miljoen liter. Dat is 2,7 procent meer dan bij de editie van 2025, toen bezoekers 6,5 miljoen liter naar binnen werkten.
Bier
Het bier was wel duurder. Per bierpul van 1 liter, die een Maß wordt genoemd, was de gemiddelde prijs dit jaar 15,61 euro. Dat is 2,4 procent duurder dan vorig jaar, was al naar buiten gekomen.
Kraamhouders die eten verkopen, melden verder een omzetstijging van 2 tot 3 procent. Die toename is volgens hen deels te danken aan de gestegen verkoop van gebraden kip.
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