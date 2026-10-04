Honderden scholen blijven maandag in Frankrijk dicht om onrust

PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk blijven maandag, als gevolg van de gewelddadige protesten van de afgelopen week in en rond Franse scholen, vier- tot vijfhonderd middelbare scholen gesloten of gaan in beperkte mate weer open. Het gaat om scholen waar volgens het ministerie van Onderwijs de veiligheid niet gegarandeerd kan worden of om zwaar beschadigde panden.

Er zijn 24 middelbare scholen in brand gestoken of geplunderd. Het is de bedoeling dat de gesloten onderwijsinstellingen weer langzaamaan volledig gaan functioneren. Onderwijsminister Édouard Geffray zei te betreuren dat er bij de ongeregeldheden 78 medewerkers van scholen of leraren gewond zijn geraakt.

Er heerst al lange tijd grote onrust op middelbare scholen door onder meer het uitvallen van lesuren, overvolle klassen en door gebrekkige of ontbrekende voorzieningen. Afgelopen dinsdag liep een nationale betoging met blokkades van schoolgebouwen op veel plaatsen uit op rellen met brandstichtingen, mishandelingen en vernielingen. Dat duurde de hele week.