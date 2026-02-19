ECONOMIE
Recordaantal buitenlandse toeristen in Frankrijk in 2025

Economie
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 16:32
anp190226176 1
PARIJS (ANP/DPA) - Frankrijk heeft vorig jaar een recordaantal buitenlandse toeristen verwelkomd. Volgens het Franse ministerie van Economische Zaken ging het om 102 miljoen internationale bezoekers. Dat waren er 100 miljoen in 2024.
Frankrijk is een van de populairste toeristische bestemmingen ter wereld. Vorig jaar waren buitenlandse bezoekers in Frankrijk goed voor een recordomzet van 77,5 miljard euro. Dat geld ging bijvoorbeeld naar overnachtingen, eten en bezoeken aan musea. Dat is een omzetstijging van 9 procent vergeleken met een jaar eerder. Vergeleken met 2019, het jaar voor de uitbraak van de coronapandemie, lag dat bedrag 37 procent hoger.
Volgens het ministerie kwam driekwart van de bezoekers uit andere Europese landen. Ook is Frankrijk populair bij toeristen uit onder meer de Verenigde Staten, Japan en China.
