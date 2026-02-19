Israël: geen wederopbouw van Gaza zonder ontwapening Hamas

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Er kan niet worden begonnen aan de wederopbouw van Gaza voordat Hamas ontwapend is. Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een televisietoespraak.

De ontwapening van Hamas blijft een heikel punt. De organisatie is vooralsnog weinig toegeeflijk geweest wat betreft het inleveren van wapens. Hamaswoordvoerder Hazem Qassem zei eerder dat een vredesmacht moet toezien op een staakt-het-vuren en moet "voorkomen dat Israël zijn agressie doorzet". Qassem zei ook dat Hamas wel bereid is te praten over ontwapening.

Zondag riep Donald Trump Hamas weer op "per direct en volledig" te ontwapenen. Het Amerikaanse staatshoofd is donderdag in Washington bijeen met de lidstaten van zijn Vredesraad. Die raad moet toezien op Gaza na het staakt-het-vuren. In het Westen bestaat de angst dat Trump de raad een grotere rol wil geven in meer conflicten en zo concurreert met de Verenigde Naties.