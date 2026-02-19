ECONOMIE
Koning Charles verschijnt in het openbaar na arrestatie Andrew

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 16:33
anp190226178 1
LONDEN (ANP) - De Britse koning Charles is uren na de arrestatie van zijn jongere broer Andrew Mountbatten-Windsor in het openbaar verschenen, maar hij wilde desgevraagd niets zeggen over Andrew. Ook zijn vrouw Camilla kreeg te maken met vragen, maar ging daar niet op in. De koning was in Londen om de eerste dag van de London Fashion Week bij te wonen.
Andrew werd donderdag opgepakt op verdenking van wangedrag in een publieke functie. De jongere broer van Charles raakte herhaaldelijk in opspraak door zijn banden met Jeffrey Epstein. De 66-jarige voormalige prins verloor eerder al zijn titels na onthullingen over zijn vriendschap met de overleden Amerikaanse zedendelinquent.
De Britse koning reageerde eerder op de dag wel via een schriftelijke verklaring op de arrestatie. Daarin zei hij onder meer dat "het recht zijn beloop moet hebben".
