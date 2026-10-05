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Recordaantal nieuwe motorfietsen verkocht in Nederland dit jaar

Economie
door anp
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BUNNIK (ANP) - De verkoop van nieuwe motorfietsen in Nederland is in de eerste negen maanden van dit jaar naar een record gestegen. Volgens brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en RDC werden sinds begin dit jaar 20.035 nieuwe motorfietsen geregistreerd. Dat is ruim 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het om 17.375 motorfietsen ging.
Daarmee zijn er nu al meer motoren verkocht dan in heel 2025 (19.567) en is het vorige verkooprecord van 19.819 motorfietsen uit 2024 verbroken. In het derde kwartaal werden 6003 nieuwe motorfietsen op kenteken gezet, een stijging van bijna 16 procent vergeleken met vorig jaar.
"Een prachtige mijlpaal die de populariteit van motorrijden onderstreept", zegt Martijn van Eikenhorst, sectiemanager motoren bij RAI Vereniging. Volgens hem wordt de motorfiets steeds meer gebruikt voor het dagelijkse woon-werkverkeer omdat die minder ruimte inneemt en bijdraagt aan een betere doorstroming van het verkeer.
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