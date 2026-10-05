Japanse premier noemt bevolkingskrimp stille nationale crisis

De bevolkingsafname in Japan is een "nationale crisis die stilletjes vordert", zei premier Sanae Takaichi tijdens een toespraak in het parlement. Ze beloofde voor het einde van dit jaar een strategie op te stellen om de krimp aan te pakken.

Uit nieuwe gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek afgelopen week dat de bevolking in Japan tussen 2020 en 2025 is afgenomen met 2,5 procent, schreef de krant Japan Times. Dat percentage is nog hoger als alleen de mensen met een Japanse nationaliteit worden meegerekend, want het aantal buitenlandse inwoners nam juist toe.

Eind vorig jaar woonden er 122,9 miljoen mensen in Japan. Dat land staat ook bekend als een van de meest vergrijsde landen ter wereld. Sinds vorige maand kent Japan voor het eerst meer dan 100.000 inwoners van 100 jaar of ouder.

Takaichi had tijdens haar speech voor de opening van het parlement ook aandacht voor de gespannen relatie met China. Ze noemde het land een "belangrijke buur".