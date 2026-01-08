Recordaantal passagiers op Duitse luchthaven Weeze

WEEZE (ANP) - Ruim 2,2 miljoen passagiers maakten vorig jaar gebruik van de Duitse luchthaven Airport Weeze, 14 procent meer dan in 2024. Het vliegveld, populair bij Nederlanders door de ligging net over de grens bij Venray, verwacht dit jaar opnieuw een stijging van het aantal passagiers.

Augustus was vorig jaar de sterkste maand, terwijl de zomer meerdere maanden telde met meer dan 240.000 passagiers op de luchthaven. In de afgelopen zes jaar groeiden de passagiersaantallen met 75 procent.

Airport Weeze breidt zijn netwerk van vluchten dit jaar verder uit, met extra vluchten op drukbezochte routes. De luchthaven heeft vooral Europese bestemmingen, zowel zonbestemmingen als steden.