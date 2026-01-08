Zelensky na stroomuitval: hier is geen militaire logica voor

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft verontwaardigd gereageerd op de Russische aanvallen die in Oekraïne geleid zouden hebben tot grootschalige stroomuitval. "Er is absoluut geen militaire logica voor dergelijke aanvallen op de energiesector en infrastructuur die mensen midden in de winter zonder elektriciteit en verwarming achterlaten", stelt hij op X.

Door de aanvallen kwam volgens de autoriteiten een miljoen mensen zonder stroom te zitten. "Dit is specifiek de Russische oorlog tegen ons volk, tegen het leven in Oekraïne", aldus Zelensky. Hij spreekt over een poging om zijn land "te breken". Volgens de president is de stroomvoorziening in Zaporizja inmiddels hersteld en wordt daar in Dnjepropetrovsk aan gewerkt.

Zelensky dringt aan op een internationale reactie. "Het is belangrijk dat onze partners over de hele wereld reageren op deze opzettelijke kwelling van ons volk door Rusland."