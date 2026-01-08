Kookadvies water Amersfoort en omgeving zeker tot na weekend

AMERSFOORT (ANP) - Het advies om drinkwater voor gebruik te koken in Amersfoort en omliggende gemeenten als Bunschoten-Spakenburg, Leusden en Soest geldt in ieder geval tot na het weekend. De "lichte verontreiniging" met de bacterie enterokokken die maandag werd gevonden, is nog niet opgelost, meldt drinkwaterbedrijf Vitens donderdag.

Vitens weet nog niet hoe de bacterie in het water is beland en blijft daar onderzoek naar doen. "Het is goed om te weten dat deze bacterie niet zomaar in ons drinkwater terechtkomt. De verontreiniging komt altijd van buitenaf. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij werkzaamheden, een lekkage, verkeerd gebruik van een brandkraan of door ingroei van boomwortels", legt het drinkwaterbedrijf uit.

Vitens neemt elke dag monsters van het water en test die in het laboratorium. Het kookadvies kan pas worden opgeheven als er twee keer achter elkaar een schone testuitslag ligt.