Recordbestelling van ruim 3000 MAN-bussen door Deutsche Bahn

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De Duitse truck- en bussenfabrikant MAN heeft de grootste opdracht voor bussen ooit ontvangen van spoorbedrijf Deutsche Bahn. MAN gaat de komende jaren meer dan 3000 bussen leveren aan Deutsche Bahn voor regionaal en stadsvervoer. Daarmee is een bedrag gemoeid van ruim 1 miljard euro.

Een groot deel van de bussen zal volledig elektrisch zijn. De nieuwe voertuigen worden geleverd tussen 2027 en 2032 door MAN, dat zijn hoofdkantoor in München heeft. MAN spreekt van een historische opdracht voor de bussen van het bedrijf dat meer dan honderd jaar oud is. Deutsche Bahn zegt dat de order ook goed nieuws is voor de Duitse industrie die het al langere tijd moeilijk heeft.

MAN en Deutsche Bahn werken al sinds 2015 samen met de levering van bussen. In die tijd heeft MAN in totaal al bijna 5000 bussen aan het staatsspoorbedrijf geleverd.