ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schietpartij bij Bondi Beach in Sydney

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 9:34
anp141225050 1
SYDNEY (ANP) - Nabij Bondi Beach in Sydney zouden tientallen schoten zijn gelost, melden verschillende media, waaronder de Sydney Morning Herald. De politie roept op X aanwezigen op te schuilen en weg te blijven uit het gebied. Agenten zijn aanwezig en meer zijn er onderweg naar het "lopende incident", aldus de dienst.
Volgens een verslaggever van The Daily Mail die werkt vanuit Australië zouden aanwezigen hebben gezien hoe een man op de boulevard uit een auto stapte en vervolgens het vuur opende op strandgangers. Er wordt gevreesd voor meerdere slachtoffers.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538065439

Waarom de energieprijzen eindelijk dalen

ANP-543960345

Op je 40ste met pensioen: zo doen deze extreme spaarders het (en dit moet je er allemaal voor laten)

Scherm­afbeelding 2025-12-13 om 17.06.52

De VVD is blut, maar de leden willen niet betalen

hero divorcecorp 2014 1

8 horrorverhalen over scheiden

190573796_m

Mazelen‑uitbraak in de VS: hoe vaccinwantrouwen de perfecte storm creëert

anp131225079 1

Onstuimig weer op Canarische Eilanden, sneeuw vanaf 1400 meter

Loading