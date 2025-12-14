Schietpartij bij Bondi Beach in Sydney

SYDNEY (ANP) - Nabij Bondi Beach in Sydney zouden tientallen schoten zijn gelost, melden verschillende media, waaronder de Sydney Morning Herald. De politie roept op X aanwezigen op te schuilen en weg te blijven uit het gebied. Agenten zijn aanwezig en meer zijn er onderweg naar het "lopende incident", aldus de dienst.

Volgens een verslaggever van The Daily Mail die werkt vanuit Australië zouden aanwezigen hebben gezien hoe een man op de boulevard uit een auto stapte en vervolgens het vuur opende op strandgangers. Er wordt gevreesd voor meerdere slachtoffers.