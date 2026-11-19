NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn donderdag met winsten begonnen. Vooral de tech- en chipaandelen deden het goed in afwachting van de openingskoers van Anthropic. De handel in de aandelen van de maker van chatbot Claude is donderdag van start gegaan, maar het duurt meestal enige tijd voor een aanvangskoers bekend is. Volgens financieel persbureau Bloomberg koerst het aandeel af op een flinke stijging ten opzichte van de introductieprijs van 83 dollar per stuk.

Door de grote vraag naar de aandelen Anthropic werd de introductieprijs woensdag nog verhoogd, van een eerdere indicatie van 70 tot 78 dollar per stuk. Het bedrijf haalde in totaal ruim 107 miljard dollar op, inclusief een onderhandse plaatsing van aandelen bij techbedrijven als Google, Nvidia en AMD. Dat is meer dan bij de vorige recordbeursgang van het ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk in juni. Anthropic wordt tegen de introductieprijs van 83 dollar per stuk gewaardeerd op ongeveer 1,5 biljoen dollar.

De Dow Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 50.430 punten. De brede S&P 500-index won 1,2 procent tot 7408 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 2 procent bij op 24.912 punten.

"De sterke vraag naar aandelen Anthropic laat zien dat het enthousiasme voor AI nog steeds springlevend is", zei Marija Veitmane, hoofdanalist bij State Street Global Markets. Ook volgens beleggingsstrateeg Hugh Lam van Betashares zou "een sterk debuut het vertrouwen in de waarderingen van AI-bedrijven kunnen herstellen".

De recordbeursgang van Anthropic komt op een onrustig moment in de AI-sector door de ophef rond voormalig topman Jensen Huang van Nvidia vanwege zijn affaire met een vermeende Chinese spion. De beurskoers van Nvidia zakte hierdoor flink. Ook andere AI-gerelateerde aandelen moesten het ontgelden door zorgen bij beleggers of de enorme AI-investeringen wel zullen worden terugverdiend.

Amazon en Google-eigenaar Alphabet, die hebben geïnvesteerd in Anthropic, stegen donderdag tot bijna 3 procent. Chipfabrikant Broadcom, een belangrijke partner van Anthropic, klom ruim 3 procent.

Walmart ging dik 2 procent omlaag na cijfers. Het winkelconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en verhoogde de vooruitzichten voor het hele jaar, maar beleggers waren toch niet tevreden

Take-Two Interactive zakte bijna 1 procent. Het moederbedrijf van Rockstar Games, de maker van Grand Theft Auto, steeg een dag eerder nog ruim 6 procent door de lancering van het nieuwe spel GTA VI.