De schappen liggen vol met eiwitrijke producten, je wordt doodgegooid met de term: overal eiwitrijke yoghurt, eiwitrijke pindakaas, high protein-maaltijdrepen en zelfs eiwitrijke tonijn. De meeste Nederlanders hebben die extra eiwitten niet nodig, want ze eten er al meer dan genoeg.

Met een pot “high protein” betaal je vooral voor het etiket. Dat valt te concluderen uit cijfers van het RIVM en de Gezondheidsraad.

Mythe: je krijgt snel te weinig eiwit binnen

Een volwassene heeft gemiddeld 0,83 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag nodig. Voor iemand van 70 kilo is dat 58 gram. Volgens de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM eet de gemiddelde Nederlander 76 gram per dag. Ook de meeste sporters en vegetariërs komen daar zonder moeite aan.

In cijfers

0,83 gram per kilo per dag: de gemiddelde behoefte van een volwassene

58 gram: de behoefte van iemand van 70 kilo

76 gram: wat de gemiddelde Nederlander per dag eet (RIVM)

1,08 gram per kilo: het advies van de Gezondheidsraad voor strikte veganisten

Mythe: hoe meer eiwit, hoe meer spieren

Je lichaam slaat geen eiwit op. Wat je te veel eet, verbrandt het als energie. Eet je in totaal meer calorieën dan je verbruikt, dan wordt het overschot vet, net als bij koolhydraten en vetten. Extra spieren bouw je met training, niet met een tweede bakje kwark. WEL schreef eerder al wat er gebeurt als je te veel eiwitten eet : een eiwitrijk dieet met weinig vezels geeft al snel verstopping.

Mythe: eiwitrijk op het etiket betekent veel meer eiwit

Een fabrikant mag “eiwitrijk” op een product zetten als 20 procent van de calorieën uit eiwit komt. Voor “bron van eiwitten ” is 12 procent genoeg. Dat zegt weinig over het verschil met de gewone versie.

Gewone pindakaas bevat 27 gram eiwit per 100 gram, de eiwitrijke variant 33 gram. Op een boterham met 15 gram pindakaas scheelt dat nog geen gram. Tonijn is van zichzelf al eiwitrijk, maar “eiwitrijke tonijn” kost meer.

Bovendien bevatten eiwitproducten soms toegevoegde suiker, verzadigd vet of zoetstoffen, schrijft Santé. Wakker Dier rekende vorig jaar uit dat ze gemiddeld 24 procent duurder zijn, zoals WEL meldde in het stuk over producten met extra proteïne in de supermarkt

Feit: deze groepen hebben wel iets meer nodig

Voor een paar groepen ligt de behoefte rond 1 gram per kilo per dag, voor iemand van 70 kilo dus zo’n 70 gram:

zeer actieve sporters;

ouderen;

kinderen;

zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven;

mensen die ziek zijn of herstellen;

vrouwen in en na de overgang, omdat ze door dalende oestrogeen- en testosteronspiegels sneller spiermassa verliezen.

Ook dan haal je het gemiddelde van 76 gram meestal al. Strikte veganisten hebben volgens de Gezondheidsraad zo’n 30 procent meer nodig, omdat plantaardig eiwit lastiger te verteren is en niet altijd alle essentiële aminozuren bevat. Combineer daarom peulvruchten met volkoren rijst of pasta.

Zoveel eiwit eet je op een gewone dag

Santé rekende een dag zonder speciale producten door en kwam op 78,5 gram:

Maaltijd Wat Eiwit Ontbijt kwark met havermout, banaan en walnoten 20,7 gram Lunch drie volkoren boterhammen met kaas, pindakaas en hummus 24,3 gram Avondeten burrito met bruine bonen, gehakt, paprika, avocado en kaas 33,5 gram

Daarmee zit iemand van 70 kilo boven de 58 gram die hij nodig heeft en ook boven de 70 gram voor ouderen en sporters. Het gewone schap is genoeg.

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