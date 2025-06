Recorddaling Britse goederenexport naar VS door heffingen

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse goederenexport naar de Verenigde Staten heeft in april de sterkste daling ooit laten zien door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Britse nationale statistiekbureau kelderde de waarde van die export op maandbasis met ongeveer 2 miljard pond, omgerekend bijna 2,4 miljard euro. Dat is de sterkste maandelijkse daling sinds het begin van de metingen in 1997.

In totaal voerde het Verenigd Koninkrijk in april voor 4,1 miljard pond aan goederen uit naar de VS. In april golden algemene Amerikaanse importheffingen op Britse goederen van 10 procent. En voor auto's, staal en aluminium waren er toen heffingen van 25 procent. In mei werd wel een deal gesloten waarbij de heffingen op Britse auto's worden verlaagd naar 10 procent en de tarieven op staal en aluminium vervallen, maar die afspraken moeten nog wel in werking treden.

Het statistiekbureau zegt dat met name bij machines en transportmiddelen zoals auto's de export scherp inzakte, met een waardedaling van 800 miljoen pond. Ook bij de chemie-export was flinke krimp te zien.

De VS zijn de belangrijkste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar bedroeg de waarde van de Britse export naar de VS meer dan 59 miljard pond. Dat is 16 procent van de totale Britse export. Auto's van Britse makelij waren dat jaar het belangrijkste exportproduct, met een waarde van 8,3 miljard pond. Het Verenigd Koninkrijk importeerde in 2024 voor ruim 57 miljard pond aan Amerikaanse goederen.