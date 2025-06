Iran gewaarschuwd voor mogelijke Israëlische aanval

TEHERAN (ANP/RTR) - Teheran zegt gewaarschuwd te zijn door een "bevriend" land uit de regio dat Israël mogelijk een nieuwe aanval op Iran voorbereidt. Amerikaanse media, zoals The New York Times, schreven woensdag al op basis van Amerikaanse en Europese functionarissen dat Israël al snel een aanval plant. De Verenigde Staten zouden die escalerende stap niet steunen.

De VS kondigden al aan personeel van ambassades weg te halen uit het potentieel "gevaarlijke" Midden-Oosten. Dinsdag adviseerde Washington Amerikaanse burgers om Irak te mijden. Een reden werd daar niet voor gegeven.

De Amerikanen onderhandelen nog met Iran over een nieuwe atoomdeal, maar Israël zou dat niet zien zitten. Media schreven twee weken geleden ook al dat de Amerikaanse president Donald Trump de Israëlische premier Benjamin Netanyahu onder druk had gezet om Iran niet aan te vallen. Hij zou de gesprekken een kans willen geven. Woensdag zei Trump steeds minder optimistisch te zijn over de uitkomst van het overleg.