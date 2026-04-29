Recordomzet in oneven jaar voor Amsterdamse RAI

AMSTERDAM (ANP) - De RAI in Amsterdam heeft een relatief goed jaar achter de rug. De evenementen- en congresorganisatie boekte de hoogste omzet ooit in een oneven jaar. In even jaren worden altijd meer evenementen gehouden.

In totaal vonden er 280 evenementen plaats in 2025, tegen 338 in 2024. Het bezoekersaantal bleef met 1,5 miljoen ongeveer gelijk aan vorig jaar. De omzet bedroeg 172 miljoen euro tegenover 185 miljoen euro vorig jaar. Ten opzichte van het vorige oneven jaar, 2023, steeg de omzet wel 14 procent. De winst kwam uit op 29,7 miljoen euro. Na aftrek van belastingen bleef daarvan 9 miljoen euro over. Vorig jaar werd er nog 17 miljoen euro winst geboekt.

Ook dit jaar is de kalender weer goed gevuld, vertelt topman Paul Riemens. "We houden de geopolitieke spanningen in de wereld nauwlettend in de gaten, maar we denken dat de situatie ons niet erg beïnvloedt."

Meer groen

In de RAI worden jaarlijks tal van evenementen en congressen gehouden, van de Huishoudbeurs tot horecavakbeurs Horecava en van paardensportevenement Jumping Amsterdam tot kunstbeurs KunstRAI. Het congrescentrum is voor driekwart in handen van brancheorganisatie RAI Vereniging, de andere eigenaar is de gemeente Amsterdam.

Afgelopen maand werd bekend dat de branchevereniging haar aandelen wil verkopen. Als het aan de gemeente ligt, wordt het gebied rond de RAI in Amsterdam-Zuid verder ontwikkeld. Er moeten woningen, kantoren, voorzieningen en meer groen komen en betere verbindingen met omliggende wijken. Het verkoopproces zou binnenkort moeten beginnen.