Democraten Gorinchem wint ook herverkiezingen in Gorinchem

GORINCHEM (ANP) - Democraten Gorinchem heeft opnieuw de meeste stemmen gehaald bij de herverkiezingen in de Zuid-Hollandse gemeente. Woensdag kreeg de partij 26,3 procent van de stemmen, goed voor 7 zetels. Dat is gelijk aan het aantal zetels dat de partij had gekregen bij de verkiezingen in maart. Stadsbelang is opnieuw tweede geworden met 4 zetels.

Dat meldt de gemeente woensdagavond in het stadhuis. Daarmee is de voorlopige verkiezingsuitslag vastgesteld nadat er woensdag voor een tweede keer is gestemd in Gorinchem voor een nieuwe gemeenteraad. Op 18 maart werd er ook gestemd, maar toen is er mogelijk gefraudeerd en dus besloot de gemeenteraad tot herstemming.