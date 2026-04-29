Democraten Gorinchem wint ook herverkiezingen in Gorinchem

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 23:49
GORINCHEM (ANP) - Democraten Gorinchem heeft opnieuw de meeste stemmen gehaald bij de herverkiezingen in de Zuid-Hollandse gemeente. Woensdag kreeg de partij 26,3 procent van de stemmen, goed voor 7 zetels. Dat is gelijk aan het aantal zetels dat de partij had gekregen bij de verkiezingen in maart. Stadsbelang is opnieuw tweede geworden met 4 zetels.
Dat meldt de gemeente woensdagavond in het stadhuis. Daarmee is de voorlopige verkiezingsuitslag vastgesteld nadat er woensdag voor een tweede keer is gestemd in Gorinchem voor een nieuwe gemeenteraad. Op 18 maart werd er ook gestemd, maar toen is er mogelijk gefraudeerd en dus besloot de gemeenteraad tot herstemming.
POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

234526865_m

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

ANP-555283423

Marcel van Roosmalen kan ook heel positief zijn, als je maar betaalt

