Recordomzet voor Fastned, maar verlies loopt op

AMSTERDAM (ANP) - De uitbater van laadstations voor elektrische auto's Fastned heeft in de eerste helft van het jaar een recordomzet geboekt, maar zag het verlies ook flink oplopen. Dit kwam volgens het bedrijf door gestegen kosten voor de uitbreiding van het aantal laadstations in Europa.

Het nettoverlies ging omhoog, van 11,4 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar, tot 18,3 miljoen euro. De omzet groeide met 44 procent tot 54,3 miljoen euro, mede door een groei van het aantal elektrische auto's op de Europese wegen.

Fastned opende in de eerste jaarhelft zeventien nieuwe laadstations, waarmee het totaal uitkomt op 363 stations verdeeld over Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Denemarken, Zwitserland en Frankrijk. Het bedrijf opende dit jaar ook zijn eerste laadstation in Italië.

Fastned geeft geen verwachting voor de resultaten voor de rest van het jaar.