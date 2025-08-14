ECONOMIE
Derde dode door natuurbranden in Spanje

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 10:29
LÉON (ANP/AFP) - De grote natuurbranden in het noorden van Spanje hebben een derde persoon het leven gekost. De lokale autoriteiten hebben bekendgemaakt dat een lid van de brandweer is omgekomen tijdens het blussen.
De regio Léon kampt al dagen met branden die door de hoge temperaturen en de droogte moeilijk te bedwingen zijn. Eerder kwamen al een vrijwilliger van de brandweer en een burger om door het vuur.
Spanje heeft donderdag de hulp van Europese landen ingeschakeld voor de brandbestrijding. Dit jaar is tot nu toe al meer dan 98.000 hectare afgebrand, twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.
