Politie doet nog steeds onderzoek op plek ongeval luchtballon

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 10:17
DRIEBERGEN (ANP) - Het onderzoek van de luchtvaartpolitie op de plek van het ongeluk met een luchtballon in het Friese De Hoeve is nog bezig. Volgens een woordvoerder is niet bekend hoelang het nog duurt. Hij zei wel dat het even kan duren voordat de oorzaak wordt bekendgemaakt.
De luchtballon maakte woensdagavond een harde landing in een weiland, waarbij een dode viel. Vijf mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. Het is niet bekend of zij in levensgevaar verkeren.
In de luchtballon zaten 34 mensen, onder wie de piloot en copiloot. Bij de landing in De Hoeve maakte de ballon door een windvlaag onverwacht veel snelheid. De mand raakte meerdere keren de grond en er vielen volgens de veiligheidsregio mensen uit.
Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de hele nacht onderzoek gedaan in Friesland. Op basis van dit verkennende onderzoek beslist de raad later of er een groot onderzoek komt.
