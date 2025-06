Records S&P 500 en Nasdaq ondanks stop handelsoverleg VS-Canada

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met plussen gesloten, waarbij de brede S&P 500 en de technologiebeurs Nasdaq nieuw recordstanden bereikten. De hoofdgraadmeters op Wall Street gaven eerder op de dag wel wat van de koerswinsten prijs na het nieuws dat president Donald Trump per direct de handelsgesprekken met Canada stopt. Later trokken de indices weer aan.

Trump schreef op zijn socialemediaplatform Truth Social dat de handelsgesprekken worden gestopt vanwege een Canadese belasting op digitale diensten. Hij schreef dat Canada binnen zeven dagen te horen krijgt welke importheffingen het land krijgt opgelegd. Volgens Trump is die belasting op digitale diensten een "directe en openlijke aanval" op de Verenigde Staten. De belasting geldt onder meer voor diensten van Amerikaanse techbedrijven.

De S&P 500 steeg 0,5 procent tot 6173,07 punten en de Nasdaq won ook 0,5 procent, tot 20.273,46 punten. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1 procent op 43.819,27 punten.

Exportbeperkingen

De handel kreeg onder meer steun van breder optimisme aan het handelsfront. China bevestigde vrijdag dat een voorlopige handelsdeal met de VS rond is. China zei toe weer zeldzame aardmetalen te leveren, die belangrijk zijn voor tal van technologische toepassingen. De VS heffen bepaalde exportbeperkingen tegen China op. Ook zei handelsminister Howard Lutnick dat Washington op het punt staat overeenkomsten te sluiten met andere grote handelspartners.

Vrijdag werd ook bekend dat de Amerikaanse consumentenbestedingen in mei onverwacht licht zijn gedaald. Wel is het consumentenvertrouwen vorige maand flink verbeterd door afnemende zorgen bij Amerikaanse huishoudens over een hoge inflatie als gevolg van de Trump-heffingen.

Nike sprong ruim 15 procent omhoog. De sportkledingfabrikant zag de omzet en winst in het afgelopen kwartaal minder hard dalen dan gevreesd. Het bedrijf wil daarnaast minder sportkleding voor de Amerikaanse markt in China laten maken vanwege de importheffingen van Trump.