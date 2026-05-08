Records voor S&P 500 en Nasdaq na sterk banenrapport VS

NEW YORK (ANP) - De brede S&P 500-index en de technologiegraadmeter Nasdaq zijn vrijdag met nieuwe recordstanden gesloten, geholpen door een sterk cijfer over de Amerikaanse banenmarkt. Het banenrapport van de overheid viel veel beter uit dan verwacht. Wel werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten naar een nieuw dieptepunt is gezakt door zorgen bij huishoudens over een hoge inflatie die de koopkracht ondermijnt.

De werkgelegenheid in 's werelds grootste economie groeide in april met 115.000 arbeidsplaatsen, terwijl door economen op 65.000 banen was gerekend. Het beter dan verwachte cijfer geeft aan dat de Amerikaanse banenmarkt het goed blijft doen ondanks de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten en de economische onzekerheid door het conflict.

De S&P 500 eindigde 0,8 procent hoger op 7398,93 punten en de Nasdaq won 1,7 procent tot 26.247,08 punten. De Dow-Jonesindex ging een fractie omhoog tot 49.609,16 punten.

De hoge brandstofprijzen zorgen er wel voor dat Amerikaanse consumenten erg bezorgd zijn over de inflatie en de impact op de eigen financiën, aldus onderzoekers van de Universiteit van Michigan. Volgens een voorlopige raming is het vertrouwen daardoor verder gedaald. Huishoudens zijn daardoor ook minder bereid om grote aankopen te doen. De consumentenbestedingen vormen de motor van de Amerikaanse economie.

Chipbedrijf Intel was een winnaar met een koerssprong van 14 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft Intel een voorlopige deal gesloten met Apple (plus 2 procent) voor de productie van chips voor het techconcern. Daar zou al meer dan een jaar over gepraat worden door de bedrijven.

Andere chipbedrijven zaten eveneens in de lift, aangejaagd door aanhoudend optimisme over de opmars van kunstmatige intelligentie en de grote vraag naar AI-chips. Zo won Advanced Micro Devices (AMD) ruim 11 procent, Broadcom steeg 4 procent, Micron Technology werd ruim 15 procent duurder en Nvidia kreeg er 1,8 procent bij.

Expedia was wel een flinke verliezer met een daling van 9 procent. De onderneming achter reissites als Trivago en Hotels.com gaf een tegenvallende omzetverwachting af voor het huidige kwartaal.