Kremlin bevestigt instemming staakt-het-vuren met Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft inderdaad ingestemd met een Amerikaans voorstel voor een staakt-het-vuren met Oekraïne op 9, 10 en 11 mei, zegt een Kremlin-functionaris. Die meldt ook dat in dezelfde periode een gevangenenruil zal plaatsvinden.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde het bestand vrijdagavond aan en zei dat de ruil daar onderdeel van zal zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de ruil precies zal plaatsvinden. Rusland en Oekraïne wisselen vaker gevangenen uit.

Rusland kondigde eerder een eenzijdig staakt-het-vuren af voor 8 en 9 mei vanwege de viering van de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt traditioneel met een militaire parade op 9 mei, de Dag van de Overwinning. De grootste parade is zoals ieder jaar in Moskou, maar die is dit jaar afgeschaald wegens de oorlog.