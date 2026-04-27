Recordstand op beurs raakt uit beeld door klein verlies AEX

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index aan de beurs in Amsterdam liet maandagochtend een klein verlies zien. Daarmee raakte een mogelijk nieuw record voor de hoofdgraadmeter aan het Damrak tijdens de dunne handel op Koningsdag weer wat uit beeld. Beleggers verwerkten onder meer wisselende signalen over de oorlog in het Midden-Oosten.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,4 procent lager op 1016,24 punten. De index beweegt al dagen dichtbij het recordniveau van eind februari, kort voordat de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran begonnen.

Nieuwssite Axios meldde op basis van bronnen dat Iran de Verenigde Staten een nieuw voorstel heeft gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen en de oorlog te beëindigen. Afgelopen weekend werd echter ook duidelijk dat de gesprekken tussen Iran en de VS vastzitten. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dat hij de reis van de Amerikaanse onderhandelaars naar Pakistan had geannuleerd, omdat praten volgens hem geen zin heeft "nu de VS alle kaarten in handen hebben" in de oorlog.