Oud-ASML-man Van den Brink per direct weg als commissaris ASMI

ALMERE (ANP) - Oud-ASML-bestuurder Martin van den Brink is per direct vertrokken als commissaris bij chiptoeleverancier ASMI. Die stap volgt volgens het bedrijf uit Almere op een "beoordeling dat de andere professionele activiteiten van de heer Van den Brink op termijn zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling".

ASMI stelt dat het besluit rond zijn vertrek in onderling overleg is genomen "om een dergelijke situatie, of de schijn daarvan, in de toekomst te voorkomen". Onduidelijk is op welke andere activiteiten de onderneming precies doelt. Het bedrijf was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Van den Brink speelde eerder als technologiedirecteur van ASML een belangrijke rol bij de technologische ontwikkeling van die chipmachinemaker. Hij werd in het verleden ook wel omschreven als mister ASML of het technologische brein van dat Veldhovense bedrijf.

Van den Brink was sinds mei 2024 commissaris bij ASMI. In een verklaring bedankt president-commissaris Pauline van der Meer Mohr hem voor zijn werk voor ASMI. Ook zegt ze zijn vertrek te betreuren.